إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، عن “صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع ، والآداب والإنسانيات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم ، عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية : mehe.gov.lb
ولفت المكتب في بيان، إلى أنه “سيصار يوم غد الأربعاء إلى تحديد موعد إصدار نتائج الفروع المتبقية” .
ودعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي المرشحين والمواطنين إلى “عدم إطلاق النار حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم” .
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