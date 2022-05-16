إليكم نتائج الإنتخابات في بيروت الأولى وجبل لبنان الرابعة

أشار وزير الداخلية والبلديات خلال مؤتمر صحفي، الى أنّ الفائزون في دائرة بيروت الأولى هم:
غسان حاصباني، نديم الجميّل، نقولا الصحناوي، هاغوب ترزيان، جان طالوزيان، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير وجهاد بقرادوني.
أما، في دائرة جبل لبنان الرابعة، الشوف وعاليه، بلغت نسبة الاقتراع 49.43%، والفائزون هم:
تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، جورج عدوان، نجاة خطار عون، حليمة القعقور، فريد البستاني، جورج عطالله، أكرم شهيّب، مارك ضوّ، راجي السعد، نزيه متى، سيزار أبي خليل وراجي السعد.
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