إليكم نسبة الاقتراع في الدول الافريقية حتى اللحظة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن نسبة الاقتراع في الدول الافريقية بلغت 48,95 بالمئة، وجاءت مفصلة على الشكل التالي:
– التوغو 107 مقترعين بنسبة 23,36 بالمئة.
– الغابون 501 مقترع بنسبة 59,08 بالمئة.
– الكاميرون 132 مقترعا بنسبة 57,89 بالمئة.
– الكونغو 351 مقترعا بنسبة 61,26 بالمئة.
– المغرب 122 مقترعا بنسبة 49,19 بالمئة.
– انغويلا 146 مقترعا بنسبة 43,98 بالمئة.
– بنين 330 مقترعا بنسبة63,71 بالمئة.
– بوركينا فاسو 155 مقترعا بنسبة 52,90
– السنغال 405 مقترعين بنسبة 57,28 بالمئة.
– الكونغو الديمقراطية 509 مقترعين بنسبة 59,53 بالمئة.
– جنوب افريقيا 156 مقترعا بنسبة 38,42 بالمئة.
– سيراليون 375 مقترعا بنسبة 51,80 بالمئة.
– غانا 513 مقترعا بنسبة 50,69 بالمئة.
– غينيا 210 مقترعين بنسبة 39,47 بالمئة.
– كوت ديفوار 2801 مقترع بنسبة 46,14 بالمئة.
– ليبيريا 105 مقترعين بنسبة 27,93 بالمئة.
– نيجيريا 1300 مقترع بنسبة 50,39 بالمئة.
– زامبيا 175 مقترعا بنسبة 42,79 بالمئة.
– مالي 166 مقترعا بنسبة 52,37 بالمئة.
وبلغ المجموع الاجمالي8559 مقترعاً بنسبة 48,95 بالمئة.
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