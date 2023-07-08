إنتر ميامي يكشف موعد تقديم ميسي

أعلن إنتر ميامي الأميركي، النادي الجديد لبطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انه سينظّم حدثاً أطلق عليه “كشف النقاب” في 16 تموز يوليو الجاري في ملعبه.
ويتوقع أن يُقدّم ميسي، الذي أحرز لقب المونديال للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة في #قطر في كانون الأول ديسمبر الماضي، مع زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس.
ويتوقع أن يستهلّ ميسي مشواره مع إنتر ميامي في 21 تموز يوليو في مواجهة كروس أسول المكسيكي، في كأس الدوريين الجديدة المقامة بين أبرز أندية الدوريين الأميركي والمكسيكي.
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