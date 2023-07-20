إنجاز جديد لتايلور سويفت

أصبحت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت، بفضل ألبومها الجديد “Speak Now – Tatlor’s Version”، صاحبة أكبر عدد من الألبومات تتصدر المبيعات في صفوف المغنيات، محطمة الرقم السابق الذي كان للنجمة باربرا سترايسند.
فقد احتل ما مجموعُه 12 من ألبومات المغنية البالغة 33 عاماً المركز الأول في ترتيب “بيلبورد” المرجعي للأغنيات، وفقاً لموقع المنظمة الإلكتروني.
كذلك أصبحت سويفت “أول امرأة – وأول فنانة منفردة حية” منذ آب 1963 يحل 11 من ألبوماتها في آن واحد ضمن أفضل 200 ألبوم، وفقاً لـ”بيلبورد”.
أما الرقم القياسي المطلق للرجال والنساء فمسجّل باسم النجم الأميركي برنس (19 ألبوماً)، وقد تَحقَقَ في ترتيب 14 أيار 2016، بعيد وفاته في 21 نيسان 2016.
وحققت تايلور سويفت هذا الرقم القياسي بفضل نسخة مُعاد تسجيلُها من ألبومها الثالث “Speak Now” الذي صدر أساساً العام 2010.
وغالباً ما تسجّل تايلور سويفت أرقاماً قياسية. ففي تشرين الأول 2022، بعد صدور ألبومها “Midnights”، احتلت أغنياته المراكز العشرة الأولى في ترتيب “بيلبورد هوت 100” للأغنيات.
وبتصدّر “Speak Now” ترتيب “بيلبورد 200″، وبات لسويفت ستة ألبومات في المراكز العشرين الأولى منه، وتسعة في المراكز الأربعين الأولى، وعشرة بين أفضل مئة.
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