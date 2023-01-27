إنخفاض في أسعار المحروقات

صدر عن وزارة الطاقة والمياه عصر اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات.
وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 1092000 ليرة لبنانيّة. (-55000)
– بنزين 98 أوكتان: 1118000 ليرة لبنانيّة. (-56000)
– المازوت: 1139000 ليرة لبنانيّة. (-56000)
صدر عن وزارة الطاقة والمياه عصر اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات.
وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 1092000 ليرة لبنانيّة. (-55000)
– بنزين 98 أوكتان: 1118000 ليرة لبنانيّة. (-56000)
– المازوت: 1139000 ليرة لبنانيّة. (-56000)
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