موقع البرامج
نشرات الأخبار
إنخفاض في أسعار المحروقات
محلي
|
الجمعة 27 كانون الثاني 2023
Post Views: 694

صدر عن وزارة الطاقة والمياه عصر اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1092000 ليرة لبنانيّة. (-55000)

– بنزين 98 أوكتان: 1118000 ليرة لبنانيّة. (-56000)

– المازوت: 1139000 ليرة لبنانيّة. (-56000)

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com