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إنخفاض سعر الصرف!￼
محلي
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الجمعة 07 تشرين الأول 2022
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إنخفض سعر صرف الدولار إنخفاض طفيف عصر اليوم الجمعة ، وسجل 39650 ليرة مبيع و 39550 ليرة شراء.

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