إنشاء متجر الكتروني بدولار واحد فقط في الشهر!

يشكّل المتجر الإلكتروني اليوم أفضل خيار للشركات والتجار الراغبين في البدء أو في توسيع وتطوير عملهم وزيادة مبيعاتهم وأرباحهم، حيث يوفر المتجر واجهة إلكترونية فريدة تزيد من عدد العملاء، سواء في لبنان أو في الخارج. فالبيع الإلكتروني أصبح مؤخرًا ذا أهمية بالغة مع تقدم التكنولوجيا وطرق التجارة. كما أن التسويق الإلكتروني يساهم في عرض المنتجات بشكل اسهل وفي تقديم صورة عنها وعن فوائدها، جودتها، سعرها، وكيفية استخدامها.
من هذا المنطلق يقدم بنك بيروت منصّة Bank of Beirut Simplify الخاصة بالشركات والتجار بالتعاون مع شركة ماستركارد العالمية والتي تتيح لأصحاب المؤسسات تصميم متجرهم الالكتروني الخاص وعرض البضائع والخدمات بطريقة سهلة وآمنة.
كما وتمكّن هذه المنصّة صاحب المتجر الإلكتروني من استلام مدفوعات البطاقات في لبنان والخارج، مع توفير إمكانية سحب المبالغ المجمّعة بالعملة التي يريد، وإصدار الفواتير إلكترونياً وغيرها وذلك بطريقة سهلة جداً وآمنة مقابل دولار واحد في الشهر.
فإذا كنت صاحب مؤسّسة او متجر وتريد تحصيل فواتيرك أونلاين وبأقل كلفة او إذا كنت تملك فندقاً او شركة تأمين أو غيرها من الأعمال التجارية، أصبح بإمكانك فتح متجر خاص بك عبر منصّة Bank of Beirut Simplify للتجارة الإلكترونية.
للمزيد من المعلومات الإتصال على الرقم 01907788 أو زيارة الرابط التالي
www.bankofbeirut.com/ar/Newsroom/457
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