إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول

أجلت الطوارئ التركية نزلاء فندق من خمسة طوابق في منطقة الفاتح وسط إسطنبول، إثر حريق سبّبه تماس كهربائي في الفندق، بحسب ما ذكرت “روسيا اليوم” .
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن “الفندق يقع في شارع كلودفارر في منطقة فاتح بن بيرديرك ماهاليسي”، مشيرة إلى أن “الحريق اندلع حوالي الساعة 05:00 صباحا. وبسبب الدخان الكثيف، لم يتمكن المقيمون في الفندق من مغادرة غرفهم وهرع رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث”.
وأجلى رجال الإطفاء 40 شخصا عبر النوافذ والشرفات، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.
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