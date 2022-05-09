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إيران تكشف عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع السعودية
إقليمي/دولي
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الإثنين 09 أيار 2022
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كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع المملكة العربية السعودية.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة: “لا يوجد هناك تطور جديد في العلاقات والمفاوضات مع السعودية”، لافتا إلى أن “هناك اتفاقات نأمل أن يتم تنفيذها”.

وأضاف سعيد خطيب زادة: “من الملفات المطروحة مع السعودية هي الملفات الإقليمية ولاسيما الملف اليمني”، موضحا أنه “بالرغم من وجود ملفات خلافية بين الجانبين، طرحنا هذه الملفات”.

المصدر: rt arabic

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