إيقاف حفل مغنية شهيرة بعد تمزق سروالها على المسرح في السعودية (فيديو)

منعت السلطات السعودية مغنية الراب الأسترالية، إيغي أزاليا، من مواصلة حفلها في الرياض إثر تمزق سروالها على خشبة المسرح.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تمزق سروال المغنية، ما تسبب في إنهاء الحفل في وقت أبكر مما كان مخططا.
واعتذرت أزاليا البالغة من العمر 33 عاما، عبر حسابها في منصة “إكس” (تويتر سابقا) للجمهور المهتم بعرضها في الرياض، جراء توقف حفلها الغنائي فجأة ما حال دون أن تتم عرضها الراقص المرافق لأغانيها.
وقالت: “أرجو أن تعلم المملكة العربية السعودية الجميع في عرض الليلة.. أنا أحبكم! أنا آسفة جدا لأنه لم يسمح لي بإنهاء عرضي”.
وأضافت أن “السلطات السعودية لم تسمح باستمرار حفلها بسبب حادثة تمزق سروالها على خشبة المسرح”.
وشاركت المغنية مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي عن سهرتها الغنائية، حيث أظهر لحظات تمزق سروالها الجلدي أثناء ثني ركبتيها ونزولها إلى الأرض وهي تؤدي إحدى أغنياتها.
وكانت مغنية الراب المعروفة في الأوساط الشبابية تحيي حفلا ضمن مهرجان الرياضة الإلكترونية والألعاب “غيمرز 8” الذي تجرى وقائعه في بوليفارد مدينة الرياض.
ولم يصدر أي تعليق من قبل منظمي الفعالية في الرياض على حديث أزاليا عن إيقاف الحفل والأسباب التي ذكرتها.
وأثار النبأ تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما منصة “إكس” (تويتر سابقا)، حيث أنكر مغردون أن يكون تمزق السروال سببا في وقف حفل المغنية الأسترالية.
وقال حساب يحمل اسم سلطان السويلم: “أتوقع أن توقيت عرضها انتهى أنت جايبها وعارف محتوى أغانيها وأسلوبها و تطردها ليه مافهمت؟!”، وأضاف أن “البعض قالوا بسبب السروال طيب هي راحت غيرت سروالها ورجعت كملت!”، مشيرا إلى أن سبب الإيقاف “واضح لأن عرضها تأخر وفيه dj بعدها”، بحسب قوله.
فيما استنكر آخرون دعوة أزاليا للغناء في السعودية، وكتب جلوي الشمري: “الغلط من اللي جابها المفروض يجيب وحده محترمه على الأقل”.
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