ابراهيم: ‏حقيقة واحدة يرسمها طالبو الحرية بدمهم في غزة

كتب اللواء عباس ابراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي: “يريد الكيان الغاصب أن يتكلم العالم كله بلسانه، ويرى بعينيه، فبعدما أوقف عمل قناة الميادين، ها هو ييمم شطر الأمم المتحدة. لا يريد أمينها العام أنطونيو غوتيريش، لأنه كما يزعم لا يستحق منصبه، وينبغي أن يطالب بتحرير غزة من حماس، كما صرح وزير خارجيتها إيلي كوهين”.
وقال ابراهيم: “بين إسكات منارة من منارات الرأي الحر ورفض منطق النطق بالحق والتمادي في القتل والإجرام، هناك حقيقة واحدة يرسمها طالبو الحرية بأحمر دمهم القاني في فلسطين غزة اليوم”.
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