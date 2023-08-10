ابنة الراحل فادي بجاني: “انت حبيب قلبي”

بعد مقتل والدها إثر إطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء في الكحالة عقب انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله في المنطقة، نشرت مديرة قسم الارشيف في قناة الـ”OTV” الزميلة جنيفير بجاني صورة تجمعها بوالدها فادي بجاني وعلقت عليها بالقول: “انت حبيب قلبي”.
بعد مقتل والدها إثر إطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء في الكحالة عقب انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله في المنطقة، نشرت مديرة قسم الارشيف في قناة الـ”OTV” الزميلة جنيفير بجاني صورة تجمعها بوالدها فادي بجاني وعلقت عليها بالقول: “انت حبيب قلبي”.
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