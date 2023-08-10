موقع البرامج
نشرات الأخبار
ابنة الراحل فادي بجاني: “انت حبيب قلبي”
محلي
|
الخميس 10 آب 2023
Post Views: 322

بعد مقتل والدها إثر إطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء في الكحالة عقب انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله في المنطقة، نشرت مديرة قسم الارشيف في قناة الـ”OTV” الزميلة جنيفير بجاني صورة تجمعها بوالدها فادي بجاني وعلقت عليها بالقول: “انت حبيب قلبي”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com