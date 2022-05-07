ابنة ترامب واللبناني مايكل بولس يحددان موعد زفافهما

حددت ابنة الرئيس الاميركي الاسبق دونالد ترامب، تيفاني ترامب وخطيبها اللبناني مايكل بولس موعد زفافهما يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر في الخريف المقبل في بالم بيتش فلوريدا، حيث يعيش ترامب مع زوجته منذ نهاية ولايته.
وحسب صحيفة “نيويورك بوست” قد تلقى اكثر من 500 شخص دعوة لحضور حفل زفاف تيفاني ترامب، التي تخطط لحفل زفاف كبير. خطيبها يتحدر من اصول لبنانية ومن عائلة ثرية جداً وهما يريدان ان يحضر الزفاف اصدقاؤهما من جميع انحاء العالم.
وقد انتقل ترامب للعيش في فلوريدا منذ نهاية ولايته، كذلك فعل اولاده جميعاً مع عائلاتهم الذين تركوا منازلهم في نيويورك وانتقلوا الى العيش في فلوريدا.
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