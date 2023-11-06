ابي رميا: تابعت مع المعنيين ما أثير حول ملف “ترميم” جدار على شاطىء البحصة

كتب النائب سيمون أبي رميا على منصّة “أكس”: “تابعت مع المعنيين ما أثير حول ملف “ترميم” جدار على شاطىء البحصة في جبيل تابع لمجمّع “بيبلوس مارين”.
حصلت على كل المستندات القانونية التي تؤكّد ان هذا الجدار تصدّع بفعل العواصف البحرية وبالتالي استحصل اصحاب المالكين على موافقة من قبل بلدية جبيل ومن وزارة الاشغال العامة المسؤولة قانوناً عن هذا النوع من الملفات والاحالة الايجابية من قبل وزارة الداخلية.
وزرت صباح اليوم الموقع وتواصلت مع الجمعيات البيئية التي اثارت هذا الموضوع.
وتبيّن ان الهدف هو فقط ترميم ما تصدّع ولا يوجد اي هدف للتوسع على حساب الاملاك العامة البحرية كما تردّد.
مع العلم ان هذا المنتجع يدفع الرسوم المتوجبة عليه مديرية الواردات في وزارة المالية.
اذاً لا داعي للقلق وسابقى من موقعي النيابي الوطني (عضو لجنة البيئة النيابية) والجبيلي حريصاً على حماية حقوق المواطنين والمحافظة على الشواطىء ومنع الاعتداءات العشوائية الاضافية.
وسنراقب الاعمال الجارية التي ستمتد لمدة ثلاثة اشهر عن كثب للتأكد من الاحترام الدقيق لحيثيات التراخيص القانونية المعطاة”.
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