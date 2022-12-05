ابي رميا خلال مؤتمر دولي بيئي في فرنسا: نعمل على مشاريع نموذجية لجبيل

شارك النائب سيمون ابي رميا في مؤتمر مارسيليا في فرنسا في يومه الاول حول تحديات بلدان البحر المتوسط في ظل التغيرات المناخية، الذي ينعقد برعاية امير موناكو ألبير الثاني ورئيس منطقة جنوب فرنسا رونو موزولييه.
وأشار ابي رميا خلال مداخلته، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، الى أن “مشاكل لبنان الاقتصادية والمعيشية تجعل من المواضيع البيئية امورا ثانوية على الرغم من الانهيار البيئي الحاصل في البلد”.
وقال: “بصفتي عضوا في لجنة البيئة النيابية والهيئة النيابية للتنمية المستدامة، أعمل مع زملائي على تطوير القوانين في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والبيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة”.
أضاف: “جبيل تعيش هموما بيئية أساسية ما دفع بنا الى طلب المساعدة من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتطوير معمل معالجة التفايات الصلبة في حبالين، ولإقامة دورات توعية حول الفرز من المصدر، كما لتعزيز المساحات الخضراء والمحميات الطبيعية وذلك عبر اتفاقات تعاون مع مؤسسات دولية واوروبية مختصة”.
وتحدث عن “ضرورة تعزيز السياحة البيئية عبر تخصيص دروب ل”الهايكينغ” وتعميم مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المنازل او المؤسسات العامة والخاصة للتخفيف من الانبعاثات الحرارية السامة”.
وأعلن عن “التعاون مع الدول الاوروبية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP على مستوى الزراعة عبر مشاريع نموذجية لمساحات زراعية ابتداء من ٨٠٠ متر، وعن البدء بالتحضير لمشروع نقل مشترك عبر باصات صديقة للبيئة على خط جبيل بيروت يوضع حيز التنفيذ خلال سنة ونصف سنة”.
ولفت البيان الى أن “أبي رميا يستكمل غدا، لقاءاته مع المشاركين في المؤتمر من مختلف المناطق والبلدان ويبحث معهم في تطوير التنسيق والتعاون. وأن لقاءاته تأتي استكمالا لتوقيع اتفاقية تعاون بين منطقة Provence-Alpes-Cote d’Azur وقضاء جبيل خلال زيارة موزولييه للبنان في شهر ايلول الماضي بدعوة من ابي رميا”.
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