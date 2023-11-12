ابي رميا: موقف ماكرون من اجل وقف اطلاق النار في غزّة يشكل نقلة نوعية في المواقف الغربية

كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس: ” الموقف الذي اطلقه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من اجل وقف اطلاق النار في غزّة يشكل نقلة نوعية في المواقف الغربية منذ بداية الحرب في ٧ تشرين الاول.
على امل ان يتبعه مواقف حازمة متشابهة وعمل جدي من دول مؤثرة أُخرى لوضح حد لهذه الجرائم ضد الانسانية في غزّة ووقف مسار الحرب الدائرة التي يمكن ان تتحوّل الى حرب اقليمية مدمّرة.
ويبقى الحل الوحيد سياسياً من خلال العودة الى مقررات مؤتمر القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢.
غير ذلك هدر متواصل للارواح والوقت.”
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