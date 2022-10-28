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ابي رميا والصادق يبحثان آلية انخراط لبنان في مكافحة المنشطات
رياضة
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الجمعة 28 تشرين الأول 2022
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 اجتمع  في المجلس النيابي رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا وعضو اللجنة النائب وضاح الصادق الى وفد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في القطاع الرياضي برئاسة . witold banka  

 وتباحث المجتمعون في آلية انخراط لبنان في مكافحة المنشطات لا سيما بعد توقيعه الانضمام الى الوكالة عام ٢٠٢٠. 

وتناول اللقاء “الأمور التقنية والخطوات المطلوبة تشريعيا وتنفيذيا لانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات”. 

واتفق المجتمعون على “استمرار التعاون والتنسيق وعلى ضرورة احترام المعايير الدولية في هذا النطاق”. 

ومن ضمن وفد الوكالة الدولية اللبنانيان فرنسوا سعادة عضو اللجنة الاولمبية اللبنانية وجهاد حداد الخبير في مجال مكافحة المنشطات. 

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