ابي رميا يتفقد مشروع الطاقة الشمسية في جرود جبيل

جال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا متفقدا عددا من المدارس في قضاء جبيل، بعد تركيب الطاقة الشمسية بمسعى منه وذلك في اطار اتفاقية التعاون مع منطقة PACA Provence Alpes Côte d’Azur الفرنسية.
وخلال الجولة أسف ابي رميا لـ”انهيار الوضع المالي في لبنان واستقالة الدولة من مهامها”، وقال: “هذا الوضع الكارثي والمرير دفعنا لسد بعض الثغرات في مجال الإنماء، فسعينا من موقعنا كرئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية ومما لدينا من علاقات مع الدولة الفرنسية الى هذا التعاون مع PACA وهي اول لفتة ستستكمل لتأمين الطاقة الشمسية في اكثر من مدرسة على الساحل والجرد الجبيلي، اضافة الى مشاريع اخرى في مجال البيئة والتربية والصحة”.
وكشف عن العمل على مساهمات مالية سنوية من منطقة PACA وغيرها من المناطق الفرنسية، واعلن عن زيارة نائب رئيس المنطقة Jean-Pierre Colin في الثاني عشر من تموز” لمتابعة المشاريع الإنمائية عن كثب”.
وكانت الجولة وفق مكتبه الاعلامي، استهلت من مدرسة راهبات العائلة المقدسة في العاقورة حيث كان في استقباله رئيس البلدية العميد اسد الهاشم والمختار طلال بو يونس ومنسق العاقورة في التيار عبدو وهبي.
وشكر الهاشم لـ ابي رميا “اهتمامه بالقطاع التربوي ما سمح باستمرار رسالة المدرسة”.
بدورها أثنت مديرة المدرسة الأخت مادونا قزي “على جهود ابي رميا في هذا المشروع حيث ان اكلاف المازوت للتدفئة والاضاءة اصبحت باهظة ووزارة الشؤون الاجتماعية عاجزة عن الدفع بسبب الازمة المالية والمبالغ متأخرة منذ عام 2020”.
ومن العاقورة الى اهمج حيث كان في استقباله الاب طوني حردان والمختار شربل زيادة ونائب رئيس البلدية شوقي ضاهر ومنسق التيار في البلدة عادل ابي يونس ومنسق المنطقة جوزف خليفة.
ومن مدرسة راهبات العائلة المقدسة اشارت مديرة المدرسة الاخت امية خوري الى “التأثير التربوي المهم للمشروع”.
واستكملت الجولة في مدرسة اهمج التكميلية الرسمية حيث التقى ابي رميا المديرة جمال ابي سعد.
واختتمت الجولة في ثانوية اهمج الرسمية، اذ اشارت المديرة نينا منصور الى مساعي ابي رميا في “نمو وازدهار الثانوية”.
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