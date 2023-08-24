اتصال بين وفيق صفا وقائد الجيش

أجرى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اتّصالا بقائد الجيش العماد جوزف عون، مقدّمًا باسم حزب الله التعازي الى قيادة الجيش وذوي الشهيدين الضابطين اللذين استشهدا اثر تحطّم طوّافتهما العسكريّة. كما تمنّى للعسكري الجريح الشفاء العاجل.
أجرى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اتّصالا بقائد الجيش العماد جوزف عون، مقدّمًا باسم حزب الله التعازي الى قيادة الجيش وذوي الشهيدين الضابطين اللذين استشهدا اثر تحطّم طوّافتهما العسكريّة. كما تمنّى للعسكري الجريح الشفاء العاجل.
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