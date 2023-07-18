اجتماع الدوحة: اعتراض أميركي – سعودي (الأخبار)

كشفت مصادر مطّلعة لـ “الأخبار” أن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان عرض في بداية اجتماع الدوحة نتائج جولته الأخيرة إلى بيروت، وتحدّث عن “خلافات كبيرة بين القوى السياسية واستحالة الوصول إلى توافق من دون تدخل دولي أو اتفاق برعاية الدول المشاركة”. وأضافت أن “الجانبين الأميركي والسعودي عبّرا عن اعتراضهما على دعوة المبعوث الفرنسي إلى حوار بين اللبنانيين برعاية عربية دولية، باعتبار أنها لن تؤدي إلى نتيجة، وقد تنتهي إلى مكان تطاول فيه النظام وتؤدي إلى تغييرات جذرية فيه، وهو ما تعارضه السعودية بشدّة”. ووصفت المصادر البيان بأنه “صياغة سعودية بامتياز”، مشيرة إلى أن “ممثل الرياض في الاجتماع هو من عرض فكرة فرض العقوبات التي تبنّاها الأميركيون والفرنسيون، ووافق القطري والمصري ولو أنهما لم يؤيّدا الفكرة”.
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