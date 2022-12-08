اجتماع بعد الظهر لمعالجة قضية موظفي الخلوي!

عقد يوم أمس بين وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، ووزير العمل مصطفى بيرم، ورئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي اجتماعا بحث في الاضراب الذي تنفذه نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي ويتسبّب بضرر بالمرفق العام، رشح عنه موقف مؤيد من وزير العدل ورئيس لجنة الاتصالات لمواقف الوزير القرم لناحية عدم الزيادة على الرواتب. وعلمت المركزية انه تم تعيين اجتماع في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم لوزير العدل ورئيس لجنة الاتصالات مع النقابة لمعالجة الموضوع لمصلحة الموظفين والقطاع.
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