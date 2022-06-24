اجتماع بين نقابة العمال الزراعيين ووزير العمل لمتابعة تداعيات حادثة مجدل العاقورة

اعلنت نقابة العمال الزراعيين في لبنان في بيان، انه “عقد اليوم اجتماع طارئ في وزارة العمل بين وفد من النقابة برئاسة النقيب حسن عباس ووزيرالعمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم، لمتابعة وضع العمال الزراعيين السوريين واللبنانيين في مشكلة مجدل العاقورة”.
ونوه المجتمعون ب”دور الاجهزة الامنية والقضائية بالمتابعة السريعة لملاحقة الفاعل وان هذا التصرف يتحمل مسؤوليته الافراد المشاركين فيه وحدهم، حيث لا تهاون ولا مهادنة، معهم والمطلوب احقاق الحقوق المعنوية والمادية للعمال على اختلاف جنسياتهم وخاصة بعد انتهاك كل الاصول القانونية والانسانية والوطنية”.
كما نوهت النقابة ب”دور وزير العمل المهم والمميز في حفظ حقوق الطبقة العاملة”.
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