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اجتماع تعاون وتنسيق صحي في حلبا – عكار
متفرقات
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السبت 26 آب 2023
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عقد اجتماع تعاون وتنسيق بين مركز الرعاية الصحية الاولية في جمعية “النجدة الشعبية اللبنانية – فرع  عكار” وجمعية “النهصة الشبابية”، مع مدير مركز الرعاية في جمعية النجدة في مركز المحافظة حلبا – عكار كامل منصور، بحضور رئيس جمعية “النهضة  الشبابية” عامر نجيب ، مدير مدرسة بزبينا السابق سميح سابا، المحامية قمر نجيب، اختصاصية التغذية ريان نجيب والطالبة الجامعية في كلية الطب نغم نجيب.
 
وبحث المجتمعون في إقامة محاضرات توعوية صحية وثقافية واجتماعية من اجل خدمة اهل الجومة، وطالبوا بتكوين سجلات صحية لذوي الامراض المزمنة على اختلافها، وذلك بعد زيارة الطبيب المختص في المركز من اجل متابعة تأمين الادوية المطلوبة عبر وزارة الصحة او الجهات المانحة، وذلك على مدار الاسبوع للمرضى الذين ترسلهم جمعية النهضة الشبابية من قبلها، حسم 20 % على كافة التحاليل المخبرية للمرضى المرسلين من قبل الجمعية، إعداد محاضرات توعوية طبية وثقافية وتربوية من قبل دكاترة متخصصين في كافة المجالات.

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