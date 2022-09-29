اجتماع تنسيقي بين مصلحة الليطاني وكهرباء لبنان… وهذا ما تم البحث به

اعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان انه “بناءً على الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء حول موضوع التغذية الكهربائية من معامل الليطاني الذي عقد بتاريخ 30/8/2022، عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلي مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 27/9/2022 في مكتب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ضم كل من رئيس مجلس الإدارة / المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية،رئيس مصلحة التنسيق المهندس الفرد خوري، ورئيس مصلحة التوزيع في الجنوب المهندس سامر عبد الله، عن مؤسسة “كهرباء لبنان”،مدير الاستثمار الكهرومائي المهندس غسان جبران ورئيس مصلحة معملي ارقش وحلو والمهندس عباس مدلج عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني،وذلك لتنسيق الحلول الرامية الى تعزيز تغذية القرى المجاورة لشبكات التوتر المتوسط العائدة لمعامل الليطاني (محطتي عبد العال والاولي)، من خلال ربط بعضها بشبكات التوتر المتوسط بالتزامن مع تأهيل وتوسعة محطة الأولي وتقوية المحولات في محطتي الاولي وعبد العال ، بالإضافة الى البلدات المغذاة حاليا من تلك المحطات.
تابع البيان:” بالإضافة الى تغذية بعض القرى عبر محطات التوتر العالي 66 ك.ف التي تغذيها بالتزامن مع تشغيل المعامل الحرارية مع الحفاظ على تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة للمرافق العامة الحيوية عبر خطوط الخدمات التي كانت تغذى سابقاً.
وختم البيان “وتم الاتفاق على متابعة الاجتماعات بشكل أسبوعي بين المؤسستين للوصول الى النتائج المرجوة مع تأكيد وجود تنسيق دائم بين وحدتي التنسيق في المؤسستين”.
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