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اجتماع طارئ في وزارة الاقتصاد والتجارة لاطلاق عملية شراء القمح
محلي
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الخميس 22 حزيران 2023
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عقد إجتماع في وزارة الإقتصاد والتجارة بين وزراء الاقتصاد أمين سلام المالية يوسف خليل و الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، حيث جرى التباحث في آلية شراء القمح بصنفيه و الشعير وطرق الاسراع بتطبيقها و تسهيل اجراءاتها المالية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث بالاضافة الى مصلحة الابحاث العلمية و الجيش اللبناني ، من أجل وضع الاجراءات التنفيذية للآلية التي وضعتها وزارتي الاقتصاد والزراعة لعملية الشراء باسرع وقت ممكن ، حيث سيتم تحديد الزمان الذي سيطلق فيه عملية الشراء.

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