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اجتماع في الداخلية لإدارة الكوارث والأزمات.. وإنشاء آلية لجمع المعلومات
محلي
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الخميس 26 تشرين الأول 2023
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عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اجتماعاً تنسيقياً في إطار متابعة وزارة الداخلية والبلديات لكافة الشؤون المرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات ومدى جهوزية المحافظات، حضره الى جانب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ميلاني هوكستين، محافظا لبنان الجنوبي منصور ضو والنبطية هويدا الترك، قائمقامون وفريق عمل الوزارة، جرى خلاله مناقشة أطر الدعم القائم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات كافة وكيفية استمراره.

وفي هذا الإطار، أعلن مولوي إنشاء آلية لجمع المعلومات لدى وزارة الداخلية والبلديات وإدارتها من قبلها، وذلك من خلال العمل بشكل مشترك مع المديريات التابعة للوزارة والمحافظات والبلديات لتكون “منصة وطنية شاملة ومستدامة”، مؤكداً أنّ “هذا العمل هو جزء من الخطة الموضوعة من قبل الوزارة”.

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