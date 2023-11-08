اجتماع وزاري غدا مع الادارات المعنية في المرافىء بتخزين البضائع

يعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، في مبنى إدارة مرفأ بيروت، اجتماع وزاري موسع مع كافة الإدارات والجهات المعنية في المرافئ بعملية تخزين البضائع العامة لديها، بدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، وبمشاركة الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الزراعة عباس الحاج حسن، الإقتصاد والتجارة أمين سلام والصناعة جورج بوشيكيان.
وسيتم البحث في معدل الأيام المطلوبة لإتمام عملية الكشف والتسليم لكل جهة بعينها، على أن يلي الإجتماع مؤتمر صحافي في مبنى الإدارة.
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