اجراءات تنفيذية لشراء القمح والشعير

عقد إجتماع في وزارة الإقتصاد والتجارة بين وزراء الاقتصاد أمين سلام المالية يوسف خليل والزراعة عباس الحاج حسن، حيث جرى التباحث في آلية شراء القمح بصنفيه والشعير وطرق الاسراع بتطبيقها وتسهيل اجراءاتها المالية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث بالاضافة الى مصلحة الابحاث العلمية والجيش اللبناني، من أجل وضع الاجراءات التنفيذية للآلية التي وضعتها وزارتا الاقتصاد والزراعة لعملية الشراء باسرع وقت ممكن، على ان يحدد الزمان الذي ستطلق فيه عملية الشراء.
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