احتجاز جيجي حديد بعد اعترافها بتعاطي الماريجوانا

ألقي القبض في العاشر من تموز/يوليو الجاري على العارضة الأميركيّة ذات الأصول الفلسطينيّة، جيجي حديد، في جزر كايمان في البحر الكاريبي بتهمة حيازتها على مادة الماريجوانا المخدّر.
وفي تفاصيل الخبر الذي أفاد به موقع TMZ ان حديد كانت متجهة برفقة صديقتها عارضة الأزياء ليا نيكول مكارثي من الولايات المتحدة الى الجزيرة المذكورة على متن طائرة خاصة، عندما تمّ تفتيش حقائبها في مطار “أوين روبرتس” الدولي، حيث عثرت الجمارك على كميّة قليلة من الماريجوانا وادوات مستخدمة لتدخينه.
وفي الحال ألقت ادارة الجمارك والحدود القبض عليهما واحتجزتهما لمدة يومَين في مركز الاحتجاز، ليخلى سبيلهما لاحقًا بعد الاعتراف بالذنب امام المحكمة الجزئية وتغريمهما مبلغ ١٠٠٠ دولار أميركي ، بعد التأكد من ان المواد المخدرة بحوزتهما تقتصر على الاستخدام الشخصي.
ولاحقًا اعلن الناطق الرسمي باسم حديد في بيان ان العارضة قد ابتاعت المخدّر بشكل قانوني وبرخصة طبيّة في نيويورك، موضحًا ان منتجع غراند كايمن يسمح قانونيًّا بالاستخدام الطبيّ للماريغوانا منذ العام ٢٠١٧، لافتًا الى ان الأمور مرّت بسلام وان العارضة الشهيرة تابعت رحلة استجمامها على الجزيرة فيما ظلّ سجلّها نظيفًا.
المصدر: بصراحة
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