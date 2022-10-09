احتفال لمناسبة يوم المحامي الثلاثاء المقبل

يشهد بيت المحامي يوم الثلاثاء المقبل، في الحادي عشر من تشرين الاول، احتفالا ضخما، لمناسبة يوم المحامي، يتكلم فيه عدد كبير من المحامين، يتقدمهم نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، نقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تريز القوال، ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد.
ويتخلل الاحتفال قصائد للمحامين ريمون عازار وصالح الدسوقي وحسين فياض، وكلمة حول تاريخ النقابة للمحامي هيام ملاط.
كما سيجري تعليق الميداليات النقابية لكل من المحامين امين سر مجلس النقابة سعدالدين الخطيب، عضو المجلس عبدو لحود، عضو المجلس مايا زغريني، عضو لجنة التقاعد يوسف الخطيب، وسعاد شعيب.
وكان النقيب كسبار قد عقد اجتماعات عدة مع لجنة المئوية، برئاسة المحامية عليا بارتي زين، واقترح بيع الكتاب الذي سبق وطبع منذ ثلاث سنوات. وحدد مجلس النقابة سعر كل نسخة بخمسين دولارا اميركيا. وهو كتاب ضخم يضم وثائق مهمة ودراسات ومقالات وأخبارا، وبطبعة فاخرة جدا.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا