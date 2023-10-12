احتمالية دخول حزب الله الحرب بشكل موسّع تتزايد (البناء)

تواصلت الضغوط الخارجية على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية والعربية، تحذر من فتح حزب الله الجبهة الجنوبية لمساندة الفلسطينيين، إذ تلقى ميقاتي ووزير الخارجية المزيد من الاتصالات المحذرة والمستفسرة عن نيات حزب الله والى أين يمكن أن تصل تهديداته وحجم انخراطه وحدوده في الحرب القائمة، وفق ما علمت “البناء”، إلا أن الحزب لم يكشف عن نياته وترك العدو في حيرة تامة، ولم ينف دخوله في أية حرب مقبلة بحال تطورت الحرب في غزة.
ووفق ما يقول خبراء عسكريون لـ”البناء”، فإن احتمالية دخول الحزب بالحرب بشكل موسّع وفتح جبهات أخرى تتزايد بسبب تزايد الهمجية الإسرائيلية باستهداف غزة وتأليف حكومة ائتلاف أي حكومة حرب لتغطية العدوان الميداني، فضلاً عن دخول بوارج ومدمّرات أميركية الى المتوسط.
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