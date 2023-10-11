احتمال الدخول المباشر في الحرب ضدّ إسرائيل “غير مستبعد”! (الجمهورية)

قالت مصادر مطّلعة على موقف «حزب الله» لـ«الجمهورية»، اّن احتمال الدخول المباشر في الحرب ضدّ إسرائيل غير مستبعد في حال تطور الوضع في غزة الى تصعيد كبير، وتوسعت العمليات العسكرية لتشمل الدخول البري اليها، لأنّ القضية الفلسطينية الاستراتيجية اكبر من لبنان.
وفي اي حال، فإنّ هذه التطورات ستُناقش على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس، والتي تَحَدّد جدول اعمالها ببندين: الوضع على الحدود الجنوبية، وعرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري، الذي رُفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وقال بيان صادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء «إنّ رئيس مجلس الوزراء، وعملاً بواجباته الدستورية، وشعوراً منه بالمسؤولية الوطنية، يوجّه هذه الدعوة (الى جلسة مجلس الوزراء) ويضعها في تصرّف جميع السّادة الوزراء للمشاركة في الجلسة المُقرّرة تلبيةً لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، لا سيّما في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ فيها البلاد».
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