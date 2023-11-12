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احصاءات غرفة التحكم المروري خلال الساعات الـ24 الماضية
محلي
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الأحد 12 تشرين الثاني 2023
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 7 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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