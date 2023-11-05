ادارية الحكمة الجديدة زارت عدوان في حضور حاصباني وبقرادوني

زارت اللجنة الادارية الجديدة لنادي الحكمة برئاسة الرئيس المنتخب المحامي راغب حداد، نائب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان.
وحضر رئيس مجلس الأمناء الأسبق النائب غسان حاصباني، والداعم الاول للنادي الأخضر النائب جهاد بقرادوني ورئيس اللجنة الادارية السابقة ايلي يحشوشي مع عدد من أعضاء اللجنة وبعض الممثلين عن لجان النادي ورابطة الجمهور ومجموعة Ultras.
وشكرت اللجنة لعدوان دعمه للنادي وتأمين استمراريته وديمومته.
كما صدر عن مكتب الرياضة في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “لن تطول الأيام حتى يستعيد جمهور نادي الحكمة الوفي بسمته، ولن يتأخر الوقت الذي سيعود فيه الفريق الأخضر الى منصات التتويج المحلية والخارجية، وتزين الميداليات البراقة أعناق أبطاله بعد طول غياب. ومع وصول لجنة إدارية جديدة ونشيطة وفاعلة برئاسة المحامي راغب حداد، ومع الوعد الذي أطلقه الشرفاء والمخلصون لنادي الحكمة، وفي مقدمهم النائب جهاد بقرادوني، بالوقوف الى جانبه ودعم مسيرته ماديا ومعنويا، ومع تكاتف محبي النادي الكثر في لبنان وعالم الإنتشار وتحلقهم حول فريقهم مجددا ومؤازرتهم له في كل إستحقاقاته الرياضية المقبلة، سيتحقق الحلم الذي طال إنتظاره.
إن مكتب الرياضة في حزب القوات اللبنانية يهنئ الادارة الجديدة لنادي الحكمة على فوزها أمس بالتزكية، وهو إذ يضع كل طاقاته وإمكاناته بتصرفها، يتمنى لها ولاية مزدهرة وناجحة يتخللها الكثير من الألقاب والإنجازات المرتقبة، وكله أمل بأن الأشهر المقبلة ستحمل في طياتها كل ما هو خير لهذا النادي العريق الجبار الذي تعثر أحيانا ولكنه لم ولن يسقط أبدا”.
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