اذا لم يكن توم كروز.. هل بطل الفورمولا 1 حبيب شاكيرا الجديد؟

خطفت المغنية الكولومبية شاكيرا الأضواء بإطلالتها الفاتنة التي تألقت بها خلال استمتاعها برحلة بحرية خلابة قامت بها على طول ساحل ميامي، أول أمس.
ورصدت كاميرات المصورين انضمام نجم سباقات الفورمولا وان، لويس_هاميلتون، ومجموعة من الأصدقاء، إلى شاكيرا في تلك الرحلة، إذ تجمعوا سويا على متن يخت كان متواجدا أمام قصرها الذي يحظى بواجهة بحرية ويقدر ثمنه بـ 20 مليون دولار أمريكي.
شاكيرا، التي ما زالت تعيش حياة العزوبية بعد انفصالها الصعب عن نجم الكرة الإسبانية، جيرارد بيكيه، في يونيو الماضي، بدت مسترخية، مرتدية قطع ملابس خفيفة ومتناسقة الألوان، بينما كانت تتتبع هاميلتون، 38 عاما، بحذر شديد فوق سطح اليخت.
وشوهدت شاكيرا (46 عاما) وهي تمسك بيد هاميلتون الذي قدَّم لها يده من أجل مساعدتها في الصعود إلى اليخت، وظل واقفا على قدميه وهو يتابع صعودها بسلام.
وتواجدت شاكيرا قبلها ببضع ساعات في مطعم Cipriani الشهير في ميامي، حيث كان يتناول لويس هاميلتون الطعام هناك رفقة مايلز تشاملي ومجموعة من الأصدقاء.
وأظهرت مقاطع فيديو قيام شاكيرا، المحبة لسباقات الفورمولا وان، بتوجيه التحية لسائق فريق مرسيدس، لويس هاميلتون، الذي ردَّ عليها بابتسامة، خلال مرورها بجوار مائدته.
وحسمًا للجدل وبعض الأقاويل التي ترددت عن احتمال وجود علاقة بين شاكيرا ولويس هاميلتون، لفتت صحيفة “ديلي ميل” إلى أن شاكيرا لا تزال عزباء ولم تدخل في أي علاقة عاطفية جديدة حتى اللحظة، فضلا عن أن لويس هاميلتون مرتبط عاطفيا بالعارضة البرازيلية، جوليانا نالو، 24 عاما، التي سبق لها أن كانت على علاقة بمغني الراب الشهير، كانييه ويست، لكنها بدأت مؤخرا في مواعدة نجم الفورمولا وان
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