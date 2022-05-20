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اربعة وزراء اعترضوا على خطة التعافي هم وزراء “الحزب” وامل باستثناء وزير المال يوسف خليل
محلي
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الجمعة 20 أيار 2022
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اربعة وزراء اعترضوا على خطة التعافي هم وزراء “الحزب” وامل باستثناء وزير المال يوسف خليل

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