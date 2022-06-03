اربع برونزيات للبنان في اليوم الاول من بطولة آسيا وأوقيانيا بالسامبو

احرزت البعثة اللبنانية 4 ميداليات برونزية في اليوم الأول من بطولة آسيا وأوقيانيا في الـ”سامبو” والـ” كومبات سامبو”، ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه على مدى ثلاثة أيام في القاعة الرياضية التابعة لمجمع فؤاد شهاب في جونية برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس.
وجاءت الميداليات الأربع في اليوم الأول في السامبو عبر ناتاشا طربية(وزن فوق 80 كلغ) ويارا طربية(وزن تحت ال59 كلغ) وفادي خليل (وزن فوق ال98 كلغ) وفي الكومبات سامبو عبر فاطمة حسن(وزن تحت ال80 كلغ).
وفي الترتيب العام بعد انتهاء منافسات اليوم الأول احتل لبنان المركز السابع على جدول الميداليات.
وتنطلق المباريات العاشرة قبل ظهر غد السبت، قبل الظهر على ان يقام حفل التتويج بين الساعة الخامسة عصرا والسابعة مساء.
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