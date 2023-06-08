ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر حوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1946.47 دولار للأونصة، بعدما تراجع 1% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1961.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.53 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1020.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1394.91 دولار.
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