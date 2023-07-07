ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أميركية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، بحسب “روسيا اليوم”. وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.45% إلى 72.12 دولارا للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.41% إلى 76.83 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وأظهرت بيانات رسمية أميركية تراجع مخزونات النفط للأسبوع الثالث على التوالي، إذ انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل.
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