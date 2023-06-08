ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات غير متوقعة

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد صدور بيانات المخزونات الأميركية والتي خالفت التوقعات في ظل استمرار المخاوف بشأن آفاق الطلب، بحسب ما افادت “روسيا اليوم” .
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.14% إلى 72.63 دولارا للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.10% إلى 77.03 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وأظهرت بيانات أمس تراجعا في مخزونات النفط في الولايات المتحدة، على عكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون البنزين خلال نفس الفترة.
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