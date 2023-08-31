ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات روسية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد تصريح داعم لأسواق الطاقة صدر عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بحسب “روسيا اليوم”.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.11% إلى 81.72 دولارا للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.09% إلى 85.32 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وأعلن نوفاك للصحافيين أمس بأن “روسيا تناقش مع شركاء أوبك+إمكانية تمديد تخفيض صادرات النفط الخام إلى شهر تشرين الاول المقبل”.
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