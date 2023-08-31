موقع البرامج
نشرات الأخبار
ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات روسية
إقليمي/دولي
|
الخميس 31 آب 2023
Post Views: 245

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد تصريح داعم لأسواق الطاقة صدر عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بحسب “روسيا اليوم”.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.11% إلى 81.72 دولارا للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.09% إلى 85.32 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأعلن نوفاك للصحافيين أمس بأن “روسيا تناقش مع شركاء أوبك+إمكانية تمديد تخفيض صادرات النفط الخام إلى شهر تشرين الاول المقبل”.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com