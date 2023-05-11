ارتفاع أسعار النفط رغم بيانات مخزونات الذهب الأسود الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم ، على الرغم من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بحسب “روسيا اليوم”.
وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.56% إلى 72.97 دولارا للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.54% إلى 76.82 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس ، ارتفاعا مفاجئا لمخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 5 أيار الحالي بمقدار 2.951 مليون برميل، وبالنسبة للبنزين أشارت إلى أن مخزون المادة انخفض بمقدار 3.168 ملايين برميل.
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