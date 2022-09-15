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ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات￼
محلي
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الخميس 15 أيلول 2022
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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وأصبحت على الشّكل الآتي: 

بنزين 95 أوكتان: 680000 ليرة بزيادة 14000 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 696000 ليرة بزيادة 14000 ليرة.
المازوت: 839000 ليرة بزيادة 17000 ليرة.
الغاز: 372000 ليرة بزيادة 8000 ليرة.

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