ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات

ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 54 الف ليرة، البنزين 98 اوكتان 55 الف ليرة، المازوت 51 الف ليرة والغاز 37 الف ليرة. واصبحت الاسعار كالآتي:
– بنزين95 اوكتان: 1538.000 ليرة
– 98 اوكتان: 1575.000 ليرة
-مازوت 1.467.000 ليرة
-غاز 1.043.000 ليرة
ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 54 الف ليرة، البنزين 98 اوكتان 55 الف ليرة، المازوت 51 الف ليرة والغاز 37 الف ليرة. واصبحت الاسعار كالآتي:
– بنزين95 اوكتان: 1538.000 ليرة
– 98 اوكتان: 1575.000 ليرة
-مازوت 1.467.000 ليرة
-غاز 1.043.000 ليرة
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