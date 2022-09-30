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ارتفاع جديد في أسعار المحروقات￼
محلي
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الجمعة 30 أيلول 2022
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ارتفع سعر البنزين بنوعيه 5000 ليرة والغاز 6000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت  10000 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 691000 ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 709000 ليرة.
– مازوت: 811000 ليرة.
– غاز: 412000 ليرة.

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