ارتفاع جديد في أسعار المحروقات￼

ارتفع سعر البنزين بنوعيه 5000 ليرة والغاز 6000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 10000 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 691000 ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 709000 ليرة.
– مازوت: 811000 ليرة.
– غاز: 412000 ليرة.
ارتفع سعر البنزين بنوعيه 5000 ليرة والغاز 6000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 10000 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 691000 ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 709000 ليرة.
– مازوت: 811000 ليرة.
– غاز: 412000 ليرة.
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