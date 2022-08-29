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ارتفاع سعر البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
محلي
|
الإثنين 29 آب 2022
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 ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 5000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 4000 ليرة والغاز 11000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 589000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 602000 ليرة

المازوت 705000 ليرة

الغاز 319000 ليرة

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