ارتفاع سعر البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 5000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 4000 ليرة والغاز 11000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 589000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 602000 ليرة
المازوت 705000 ليرة
الغاز 319000 ليرة
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 5000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 4000 ليرة والغاز 11000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 589000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 602000 ليرة
المازوت 705000 ليرة
الغاز 319000 ليرة
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