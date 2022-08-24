موقع البرامج
نشرات الأخبار
ارتفاع سعر البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
محلي
|
الأربعاء 24 آب 2022
Post Views: 1,042

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 1000 ليرة والمازوت 13000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 592000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 605000 ليرة

المازوت 710000 ليرة

الغاز 335000 ليرة

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من أزمة الدولار
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com