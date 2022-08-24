ارتفاع سعر البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 1000 ليرة والمازوت 13000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 592000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 605000 ليرة
المازوت 710000 ليرة
الغاز 335000 ليرة
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 1000 ليرة والمازوت 13000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 592000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 605000 ليرة
المازوت 710000 ليرة
الغاز 335000 ليرة
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