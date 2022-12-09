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ارتفاع سعر الغاز… ماذا عن البنزين والمازوت؟
محلي
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الجمعة 09 كانون الأول 2022
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انخفضت أسعار البنزين والمازوت اليوم، فيما شهدت أسعار الغاز ارتفاعاً طفيفاً، وجاء الجدول على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 766000 ليرة (-15000)

بنزين 98 اوكتان: 785000 ليرة (-14000)

المازوت: 813000 ليرة (-11000)

قارورة الغاز: 469000 ليرة (+3000)

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