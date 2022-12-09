ارتفاع سعر الغاز… ماذا عن البنزين والمازوت؟

انخفضت أسعار البنزين والمازوت اليوم، فيما شهدت أسعار الغاز ارتفاعاً طفيفاً، وجاء الجدول على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 766000 ليرة (-15000)
بنزين 98 اوكتان: 785000 ليرة (-14000)
المازوت: 813000 ليرة (-11000)
قارورة الغاز: 469000 ليرة (+3000)
انخفضت أسعار البنزين والمازوت اليوم، فيما شهدت أسعار الغاز ارتفاعاً طفيفاً، وجاء الجدول على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 766000 ليرة (-15000)
بنزين 98 اوكتان: 785000 ليرة (-14000)
المازوت: 813000 ليرة (-11000)
قارورة الغاز: 469000 ليرة (+3000)
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