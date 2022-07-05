موقع البرامج
نشرات الأخبار
ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات
محلي
|
الثلاثاء 05 تموز 2022
Post Views: 303

استقر اليوم، سعر البنزين 95 أوكتان، فيما ارتفع سعر البنزين 98 أوكتان ألف ليرة، والمازوت والغاز ألفي ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 675000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 686000 ليرة
المازوت 716000 ليرة
الغاز 342000 ليرة.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com