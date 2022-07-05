ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات

استقر اليوم، سعر البنزين 95 أوكتان، فيما ارتفع سعر البنزين 98 أوكتان ألف ليرة، والمازوت والغاز ألفي ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 675000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 686000 ليرة
المازوت 716000 ليرة
الغاز 342000 ليرة.
استقر اليوم، سعر البنزين 95 أوكتان، فيما ارتفع سعر البنزين 98 أوكتان ألف ليرة، والمازوت والغاز ألفي ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 675000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 686000 ليرة
المازوت 716000 ليرة
الغاز 342000 ليرة.
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